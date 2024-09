Il motto di Garuti nuovo presidente | Nessuna ideologia Focus su Castello e infrastrutture

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ferrara, 30 settembre 2024 – “Zero, poche chiacchiere e tanto pragmatismo”. I primi ingredienti della ricetta amministrativa di Daniele, neoelettodella Provincia in quota centrodestra, benché profilo dalla caratura civica, fanno presagire un mandato molto operativo., sapeva già che sarebbe andata così. “Sì, è vero non c’è stata competizione. Ma è una svolta storica anche in Provincia”. Come ha vissuto la giornata di oggi (ieri, ndr)? “Fisicamente a Poggio ma con il pensiero a Ferrara. Diciamo tra une l’altro. Ho fatto la guida turistica”. Cioè? “San Michele è il patrono del Paese in cui sono sindaco. Oggi non c’era sufficiente personale deputato a portare i turisti a spasso per ildi Poggio, allora ho fatto da Cicerone io. Non mi andava di far aspettare troppo le persone in coda. Sono operativo”.