Festa per Renato Zero a Milano al via gli show di Autoritratto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha recentemente incantato il pubblico con un concerto memorabile all'Unipol Forum di, tenutosi domenica 29 settembre. Con il sold out del suo spettacolo, il cantautore ha celebrato il suo primo compleanno sul palco milanese, dando avvio alla serie di concerti autunnali intitolati "". Durante l'evento, che ha superato le tre ore di durata,ha esclamato: "I migliori anni della nostra vita sono qui stasera, qui in mezzo a noi," lasciando una forte emozione tra i fan presenti.Un concerto di celebrazioneLa serata è stata una vera e propriain musica, pensata per condividere momenti speciali con i suoi sostenitori. Questo concerto ha segnato un'importante tappa nel tour autunnale, che proseguirà con altre date all'Unipol Forum diil 30 settembre e il 2 ottobre, prima di spostarsi in altre città italiane come Torino, Livorno e Bologna.