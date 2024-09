Camicia azzurra | capo chiave per abbinamenti e look dell’Autunno e non solo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 30 settembre 2024) Life&People.it Guardare al futuro con la consapevolezza del passato. Un monito che, nella contemporaneità, dimostra sempre più spesso il proprio limite, evidenziato una mancanza di studio della memoria, schiacciata sotto il peso della corsa sfrenata. Tuttavia il ritorno ciclico delle mode permette, soprattutto alle nuove generazioni, di scoprire la gloria dell’estetiche che hanno caratterizzato il passato, colmando l’oblio con il lume della coscienza. Inoltre, grazie all’ampia attenzione oggi riposta nel modo di vestirsi come atto del comunicarsi, la storia dei capi eterni come lasuscita un rinnovato interesse, tale da accendere lo spirito della conoscenza per indossare nonl’eleganza, ma soprattutto la consapevolezza.