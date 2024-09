ATP Pechino Carlos Alcaraz prosegue nel percorso netto e approda in semifinale | Khachanov ko in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)continua nel suonell’ATP500 di. Sul cemento cinese, il n.3 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 contro il russo Karen(n.27 del ranking). Una partita che è stata sul filo nel primo parziale, ma dal secondo la differenza tra i due è stata molto evidente e per Carlitos non ci sono stati problemi. Penultimo conquistato, dunque, e sfida contro l’altro russo Daniil Medvedev, a segno nella partita che l’ha visto opposto a Flavio Cobolli. Nel primo setsi trova in apertura a gestire una palla break, ma ben supportato dal servizio si salva. È poi lui ad avere una possibilità nel turno in battuta dello spagnolo, ma anche il funambolo di Murcia è molto lucido. Nel gioco successivo, l’allievo di JuanFerrero mette la freccia, avendo sulla racchetta ben tre palle break e sfruttando la situazione.