Rifiuti stop ai furbetti | Bene le telecamere ma non sempre è possibile multare

(Di domenica 29 settembre 2024) Cinque sacchetti per la raccolta della plastica, colmi die stipati di fronte alla porta d’ingresso della Torre Civica. È tra gli ultimi casi di un fenomeno non frequente, ma comunque presente. E risalire al colpevole con i filmati registrati dalle, che coprono piazza della Libertà, potrebbe non bastare per sanzionarlo. Così vuole infatti la legge. "Il problema è che la persona che commette questi gesti può essere multata solo se fa abbandoni di tipo penale, se lascia ia piedi ed è colta in flagrante o se lo fa con un veicolo — spiega l’assessore alla pulizia e al decoro, Paolo Renna — solo in questi modi la possiamo identificare, altrimenti vige il rispetto della privacy. Quando ci è capitato di agire, l’abbiamo fatto senza tolleranza, perché è giusto che chi sbaglia capisca la lezione.