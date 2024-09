 Pippo Baudo il conduttore 88enne riappare in sedia a rotelle Come sta davvero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Pippoinalla festa di Pierfrancesco Pingitore, il papà del Bagaglino. Pochi minuti dopo i social hanno iniziato a sollevare dubbi sulla salute del. Dubbi che non sono nuovi. Da tempo, infatti, le apparizioni diin pubblico sono sempre più rare. Si era parlato di problemi cardiaci con un’insistenza tale che ilaveva smentito diverse volte. >> Pippo, le indiscrezioni sulla salute: lo staff interviene sulle sue condizioni “Sto benissimo. Non sappiamo chi e per quale motivo ha dato questa notizia, in ogni caso sto bene”, aveva detto all’Ansa. L’occasione è stato,detto, il compleanno del suo amico e collega Pierfrancesco Pingitore. L’evento si è svolto a Villaggio Martufello, nei pressi di Pomezia.