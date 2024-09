I migliori prodotti per combattere occhiaie e borse perché non ti meriti di sembrare un panda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Se lee lesotto gli occhi ti tormentano, sei nel posto giusto. Siamo qui per vedere insieme tutto quello che bisogna sapere per affrontarle vis a vis, ma soprattutto per capire qualiscegliere per migliorare l'aspetto del contorno occhi. È innanzitutto importante distinguere subito tra: entrambe fannolo sguardo stanco e appesantito, ma richiedono trattamenti ad hoc. Stanchezza, età e non solo: che cosa causaLe cause alla base dipossono essere molteplici. La stanchezza, la disidratazione, l'eccessivo consumo di alcol, il fumo, e persino la genetica e l'età giocano un ruolo importante. La pelle attorno agli occhi è molto sottile e piena di vasi sanguigni: quando siamo stanchi o disidratati, questi diventano più evidenti, facendo emergere leviolacee.