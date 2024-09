AEW | Saraya detta le regole ma per Jamie Hayter non è un problema

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo Dynamite “Grand Slam”, anche Collision ha avuto una puntata speciale con questo nome sempre con l’Arthur Ashe Stadium come scenario. La puntata è stata aperta dal match tra, un incontro arrivato a un mese di distanza dal ritorno della, che in quel di All In London si è presa la scena attaccandonel corso del pre-show. Per poter lottare contro la rivale, laha dovuto accettare una stipulazione particolare, le “Rules”, un decalogo tutto in favore dell’ex campionessa AEW che ha potuto contare sull’apporto di Harley Cameron. Resistenza incredibile Dieciche si possono sintentizzare in “può fare quello che vuole”, al punto che l’incontro è stato una sorta di Handicap match sottoestreme valevoli però solo perin quanto aè stata vietata la possibilità di utilizzare oggetti.