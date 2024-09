Violenza sulle donne | il costo del Reddito di Libertà per lo Stato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Il consueto Rapporto annuale Inps fotografa il quadro dei principali aspetti della previdenza sociale e del mercato del lavoro del nostro paese. Tra le prestazioni economiche erogate ai cittadini, l’indagine analizza anche ildi– RdL, quella misura espressamente varata dal legislatore per offrire supporto e assistenza allevittime di aggressioni. I casi oggi sono sotto gli occhi di tutti: basti pensare all’aumento delladi genere in famiglia e ai ricorrenti casi dei femminicidi, dei reati persecutori e degli stupri. Lo ha ricordato il report “Analisi criminologica delladi genere 1 gennaio-30 giugno 2024” offerto dalla Polizia di. A ciò si combina una diversa indagine, quella del Ministero dell’Interno, per cui – anche quest’anno – in media le vittime disessuale sono 16 al giorno e ben il 91% sono