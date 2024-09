Tennis Il cussino Lambertini promosso in Seconda categoria dopo una crescita costante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Federico, giovaneta diciottenne, è statoin, nel tradizionale cambio di classifiche di metà settembre disposto dalla Feder. “Lambe”, come è conosciuto nell’ambiente, ha ottenuto la classifica di 2.8, con proiezione fine anno di 2.7. È uno dei numerosi prodotti del vivaio Cus Ferrara, allenato e seguito da sempre dal tecnico Ferdinando De Luca e fa parte di quel progetto sportivo vincente legato all’Azienda Salvi, che ha come obiettivo ricercare giovani talenti ed aiutarli nel loro percorso di. Dalla racchetta del maestro De Luca, Federico risulta uno degli oltre venti giocatori passati innegli ultimi dodici anni, risultato che diventa eccezionale in una città come Ferrara, considerando anche i sessanta giocatori che sono stati portati in terza, tutti usciti dai campi di via Gramicia.