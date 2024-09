Nasce la Torre della Ricerca Dieci piani di laboratori avanzati contro le leucemie dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Partono i lavori per la nuovaper le malattie ematologiche dell’infanzia, voluto per il San Gerardo dal Comitato Maria Letizia Verga e dai suoi sostenitori. Siglato il contratto di appalto e consegnata l’area di cantiere, ora partono i lavori per la prima fase del progetto “Grande!“, per l’ampliamento del Centro Verga. Laraddoppierà gli spazi dedicati aiTettamanti, con fine lavori prevista per dicembre 2025. Il nuovo edificio, distribuito su 10(uno interrato e nove in superficie) per un totale di 3.730 metri quadrati, ospiterà, spazi per la sperimentazione clinica, aree di formazione e una biobanca per la criopreservazione di campioni biologici.