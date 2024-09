LIVE Milano-Conegliano Supercoppa italiana volley femminile in DIRETTA | la grande classica apre la stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alladella finale delladitra Allianze Prosecco Doc Imoco. Si riparte da dove si era conclusa lapassata, dalle stesse protagoniste della finale di Champions League di Antalya che aveva visto il trionfo al tie break della squadra veneta.L'attesa è stata abbastanza lunga ma oggi si potrà rivedere finalmente una buona parte di campionesse olimpiche in campo per il primo trofeo delladedicata ai club. A Roma, infatti,si giocheranno la, il trofeo che, in caso di vittoria, non cambia lama che, soprattutto quest'anno, ha un sapore particolare visto che è il primoevento dopo l'oro conquistato dalla Nazionale di Velasco a Parigi.