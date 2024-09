Guerre clima crisi alimentare Ma la vera emergenza è culturale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Riccardi Il disordine mondiale cova sotto la cenere. Non c’è giorno che qualche scintilla erutti e accenda fuochi pericolosi. Già i loro sinistri lampi e rumori distruttivi non solo illuminano i teatri russo-ucraini, di Gaza e dintorni ma lampeggiano in tante altre periferie. Si rischia un caos ingovernabile. Intanto la fame e la conseguente povertà non sembrano rinculare. Anzi sono in aumento nel globo creando notevoli disparità nelle diverse zone geografiche. Un recente rapporto dell’Onu stima che la penuria(sembrava essere stata rallentata) ha toccato nel 2023 un picco elevato. Il 9,1% della popolazione mondiale soffre la fame. Circa 773 milioni sono cronicamente sottoalimentazione. Eppure, nonostante il riscaldamentotico che degrada il suolo e rende difficile l’accesso all’acqua, il cibo prodotto dalla attività agricola ci sarebbe per tutti.