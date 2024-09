Empoli-Napoli trasferta a rischio per i tifosi | spunta una terribile ipotesi anche per il Maradona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024)è aper ipartenopei, che potrebbero non poter viaggiare inunaper ilIl, in campo, è vincente e convincente in questo inizio di stagione. Fuori dal terreno di gioco, sugli spalti, invece, la situazione non è altrettanto serena. Alcuni gruppi dipartenopei si sono resi protagonisti di alcuni disordini nelle partite contro Cagliari e Palermo, che hanno acceso un allarme e imposto alle autorità competenti di utilizzare una lente di ingrandimento per monitorare il comportamento dei sostenitori azzurri. Prima il caos all’Unipol Domus di Cagliari, con conseguente divieto diper Torino in vista della partita contro la Juventus. Poi un singolo episodio isolato durante il minuto di silenzio per Totò Schillaci.