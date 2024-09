E Poi il Silenzio | Il Disastro di Rigopiano - Il Nuovo Podcast Sky TG24 di Pablo Trincia

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l’hotela Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti.sceglie di raccontare questo incedibile dramma con ‘E poi il- Ildi’ iloriginale di Sky Italia e Skyrealizzato da Chora Media.Otto episodi, uno al giorno, che saranno disponibili in anteprima a partire dal 28 settembre per tutti i lettori di SkyInsider, ilspazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell’apposita sezione ‘premium’ del sito sky.it, offerto da Sky Extra per i clienti Sky. Dal 14 ottobre ilsarà disponibile sul sito sky.it e su tutte le principali piattaforme di streaming.