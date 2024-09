Cesena-Mantova | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due neopromosse che hanno preso subito le misure della cadetteria e si stanno ben comportando.si giocherà domenica 29 settembre presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia eliminando la capolista Pisa. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di emiliani in vista del campionato dove stanno vivendo un momento di appannamento con due punti nelle ultime tre partite. Molto bene hanno fatto fin quì i lombardi, attualmente quarti con 10 punti in sei partite e in piena zona playoff. La squadra di Possanzini sta dimostrando di essere un avversario scomodo per tutti ed in grado di regalare sorprese.