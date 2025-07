WWE | Roman Reigns potrebbe tornare in una nuova versione

Roman Reigns, il leggendario "Head of the Table", potrebbe presto fare il suo ritorno in una veste completamente rinnovata. Secondo fonti di WrestleVotes, la WWE sta pianificando un debutto come “OTC1” – “Tribal Chief One” – segnando un nuovo capitolo per il suo personaggio. Quando assisteremo a questo attesissimo ritorno? Per quanto riguarda il ritorno del OTC, alcune...

Secondo quanto riportato da WrestleVotes, la WWE sta pianificando il ritorno dell’ Head Of The Table, in una nuova versione del classico OTC, infatti stando a quanto afferma il report, il “vecchio” Tribal Chief, dovrebbe essere riconosciuto come “OTC1” ovvero “Tribal Chief One” questo dovrebbe essere il piano escogitato dal team creativo della WWE Quando vedremo Roman Reigns di nuovo in azione?. Per quanto riguarda il ritorno del OTC, alcune fonti vicine alla WWE, dicono che ciò avverrà, in una delle 2 notti di SummerSlam, ricordiamo che Reigns, non appare in uno show, dalla prima puntata di Raw post WrestleMania 41, quando fu messo KO da Rollins e Breakker, apparendo saltuariamente solo in qualche evento con i fan in Florida insomma la WWE sta lavorando silenziosamente al ritorno dell’ OTC, dove lo rivedremo, con un nuovo soprannome, un nuovo atteggiamento ma con la stessa presenza dominante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns potrebbe tornare in una nuova versione

In questa notizia si parla di: versione - roman - reigns - potrebbe

Esattamente 2 anni fa a #Londra, durante Money in the Bank, si tenne la Bloodline Civil War: Jimmy e Jey Uso sconfissero Roman Reigns e Solo Sikoa dopo oltre 30 minuti di battaglia. La vittoria arrivò grazie allo schienamento di Jey sul Tribal Chief: quello fu Vai su Facebook

Se hai PS Plus Premium cimentati nella versione di prova di WWE 2K25. Sali sul ring e prova subito il brivido di vestire i panni del tuo wrestler preferito! https://play.st/44odhIS Vai su X

WWE 2K25: quando esce, quanto costa, tutte le versioni e come giocare prima; Il peso di WWE 2K25 è stato scoperto e non è affatto leggero, soprattutto in versione PS5; WWE 2K25: su Instant Gaming tutte le edizioni della versione PC sono in offerta.

Nuovi dettagli sui futuri piani di Roman Reigns in WWE - La sua prima storyline principale dovrebbe essere un conflitto diretto con Paul Heyman e Rollins, che colpirà direttamente ... worldwrestling.it scrive

Il principale analista della WWE ritiene che Roman Reigns potrebbe presto lasciare il wrestling - A differenza di qualche anno fa, Roman Reigns ha ridotto le sue apparizioni nella WWE e non è più l´indiscusso volto della compagnia. Lo riporta worldwrestling.it