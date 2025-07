Violenza sessuale in un hotel di Ravello su una turista americana di 15 anni arrestato un dipendente

Una tragica notizia scuote la Costiera Amalfitana: un giovane di 41 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e violentato una turista americana di soli 15 anni in un hotel a Ravello. Un episodio grave che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela delle minorenni. La comunità si stringe intorno alla vittima, mentre le autorità continuano le indagini per fare giustizia e prevenire simili tragedie in futuro.

«Mi ha aggredito quando mamma e papà sono usciti»