A Roma ricordato il magistrato Occorsio al 49 o anniversario dell’attentato

Oggi a Roma, si è tenuta una toccante cerimonia in via Mogadiscio per ricordare il 49º anniversario dell’attentato al magistrato Vittorio Occorsio, simbolo della lotta al terrorismo e al neofascismo. Un omaggio sincero a un uomo che ha dedicato la vita alla giustizia, ricevendo la Medaglia d’oro al valor civile. Nel corso dell’evento, sono intervenuti importanti rappresentanti, riaffermando l’importanza di non dimenticare mai il suo esempio.

Si è tenuta oggi 10 luglio a Roma, in via Mogadiscio, una cerimonia commemorativa in occasione del 49º anniversario dell’attentato terroristico al magistrato Vittorio Occorsio, avvenuto nel 1976. Occorsio, figura simbolo della lotta al terrorismo e al neofascismo, fu insignito della Medaglia d’oro al valor civile per il suo straordinario impegno al servizio dello Stato e della giustizia. Nel corso della cerimonia sono intervenuti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, che ha deposto una corona di fiori a nome della città, Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Claudio Domizi, Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri e Susanna Occorsio, figlia del magistrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Roma ricordato il magistrato Occorsio al 49/o anniversario dell’attentato

