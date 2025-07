Intelligenza artificiale il Pontefice | sia coerente con i valori sociali fondamentali

L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il nostro mondo, rivoluzionando ogni aspetto della vita quotidiana. Tuttavia, mentre i progressi tecnologici sono impressionanti, rimane fondamentale garantire che queste innovazioni siano coerenti con i valori sociali fondamentali. Il messaggio di Papa Leone XIV, redatto dal cardinale Parolin per l’AI for Good Summit 2025 di Ginevra, sottolinea l’importanza di unuso etico e responsabile dell’IA, affinché possa davvero servire il bene comune e rispettare la dignità umana.

L'Intelligenza Artificiale rappresenta oggi una svolta cruciale per l’umanità. Da una parte, offre strumenti in grado di eseguire attività con rapidità e precisione. Dall’altra, mostra limiti evidenti nell’esercitare il discernimento morale e nell’instaurare relazioni autenticamente umane. Il messaggio di Papa Leone XIV, redatto dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizzato all’ AI for Good Summit 2025 di Ginevra, sottolinea l’urgenza di una governance multilivello, sia a livello locale sia globale, che consenta di indirizzare l’innovazione tecnologica in coerenza con i valori sociali fondamentali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

