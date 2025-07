Cadavere in un sacco di plastica a Milazzo macabro ritrovamento alle spalle del ristorante vicino la spiaggia

Un macabro ritrovamento scuote Milazzo: un cadavere nascosto in un sacco di plastica è stato scoperto dietro il ristorante vicino alla spiaggia, mentre alcune persone si dirigevano verso il mare. La scoperta ha immediatamente attivato le indagini delle forze dell’ordine, che cercano di fare luce su questo inquietante episodio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

A Milazzo alcune persone che si stavano recando in spiaggia hanno trovato un cadavere nascosto in un sacco di plastica. Le indagini sono in corso.

