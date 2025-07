Torrione al via una raccolta alimentare per i gatti in difficoltà

A partire da lunedì 14 luglio, Torrione si mobilita per una nobile causa: una raccolta alimentare per i gatti in difficoltà. L’associazione Cat’s Land ODV e il Centro di Formazione Training Together uniscono le forze per offrire un aiuto concreto a chi ha più bisogno, specialmente in un periodo di crescenti sfide. Unisciti anche tu a questa iniziativa solidale: insieme possiamo fare la differenza.

A partire da lunedì 14 luglio, l’associazione Cat’s Land ODV, presieduta da Anna Lisa Ferrigno, e il Centro di Formazione Training Together, guidato da Felice Marotta, danno ufficialmente il via a una raccolta alimentare destinata ai gatti in difficoltà, con particolare attenzione alle crescenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

