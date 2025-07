Incendio in un box a Villa Guardia | fiamme raggiungono un’auto intervengono i vigili del fuoco

Un incendio scoppiato nel pomeriggio a Villa Guardia ha coinvolto un box singolo, con le fiamme che hanno danneggiato parzialmente un'auto e il materiale al suo interno. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della polizia ha evitato conseguenze più gravi. La situazione è sotto controllo, ma l’incendio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione negli spazi privati. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante vigilare sulla tutela dei nostri beni.

