Cristicchi fermato dalla paralisi di Bell | cos’è la malattia i precedenti tra i vip

Simone Cristicchi, cantante e artista noto, ha condiviso sui social di dover affrontare una sfida difficile: la diagnosi di paralisi di Bell. Questa condizione improvvisa lo costringe a mettere in pausa i suoi impegni, incluso il concerto al Forte di Bard. La sua trasparenza e coraggio nell’affrontare questa prova rendono ancora più evidente il suo spirito resiliente. La comunità di fan gli manda un caloroso sostegno, augurandogli pronta guarigione e ripresa.

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell. Lo ha annunciato lo stesso cantante sui propri social spiegando che dovrà rimanere a riposo. “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Aostaclassica “, si legge sul suo profilo Instagram del cantante: “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell che richiede riposo e attenzione”. La paralisi di Bell è una forma di paralisi del nervo facciale. Chi sono i vip colpiti dalla paralisi di Bell. Come spiega il Niguarda in un articolo che spiega cosa sia la paralisi di Bell, si tratta di una sindrome così frequente che non risparmia neanche i vip. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cristicchi fermato dalla paralisi di Bell: cos’è la malattia, i precedenti tra i vip

