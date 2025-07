Avvistati nella notte in centro a Suisio Ma sono cani non lupi - Foto e video

Nella notte di giovedì 10 luglio, il centro di Suisio si è animato con avvistamenti sorprendenti: due cani, non lupi, sono stati immortalati in foto e video mentre girovagavano indisturbati alle 2:30. La scoperta ha diviso l’opinione pubblica, tra chi si è preoccupato per la sicurezza e chi ha riconosciuto i lupi cecoslovacchi, una razza domestica che ha destato meno allarme, ma comunque curiosità. È un episodio che mette in discussione la percezione della fauna urbana.

IL CASO. C'è chi è andato in apprensione nel vedere foto e video dei due animali. E chi, invece, si è preoccupato meno perché ha capito che non si trattava di lupi selvatici, ma di lupi cecoslovacchi. Giravano indisturbati nel centro del paese alle 2,30 di giovedì 10 luglio.

