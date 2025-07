Michael Tony bracciante agricolo trovato morto in un campo di mais dai colleghi il 43enne era lì da almeno due settimane | indagini in corso

Tragedia a Sossano, dove il corpo di Michael Tony, 43enne bracciante agricolo di origine liberiana, è stato trovato questa mattina in un campo di mais. La scoperta ha sconvolto la comunità locale e le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita. Per ora, le circostanze rimangono avvolte nel mistero, ma si attendono aggiornamenti che possano fare luce su questa tragica vicenda.

VICENZA - Michael Tony, il bracciante agricolo di 43 anni è stato trovato morto questa mattina, 10 luglio, in un campo di mais a Sossano. L'uomo, di origine liberiana, era in avanzato.

