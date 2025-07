Tour le pagelle | Healy combatte e vince 8 Milan torna in verde 7,5

Nel cuore delle battaglie ciclistiche, la lotta per il verde si infiamma: Van der Poel perde la maglia a favore di Pogacar, che domina incontrastato, lasciando agli altri solo il rimpianto di un finale incerto. La sfida continua, e ogni corsa scrive nuove emozioni. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa appassionante battaglia su due ruote.

Il crollo finale toglie a Van der Poel la maglia verde e gli lascia un solo secondo di vantaggio su Pogacar, che fa ormai quello che vuole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour, le pagelle: Healy combatte e vince, 8. Milan torna in verde, 7,5

In questa notizia si parla di: verde - tour - pagelle - healy

Un weekend sfizioso con la sagra del cappelletto, il Trat-tour, Verde Mercato e le auto d'epoca - Dal 23 al 25 maggio, un weekend ricco di appuntamenti a Ravenna: la Sagra del Cappelletto a Massa, il Trattour Verde mercato, esposizioni di auto d'epoca, eventi culturali e spettacoli.

Tour, le pagelle: Healy combatte e vince, 8. Milan torna in verde, 7,5; Tour de France, le pagelle: Healy, l’istinto non c’entra. Vingegaard fa almeno una mossa; Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Healy mostruoso, van der Poel leader a fatica.

Tour De France: tutte - Il crollo finale toglie a Van der Poel la maglia verde e gli lascia un solo secondo di vantaggio su Pogacar, che fa ormai quello che vuole. Segnala gazzetta.it

Tour de France: Ben Healy si aggiudica la sesta tappa, Mathieu Van der Poel torna in maglia gialla - Deceuninck ha strappato il comando della classifica a Pogacar Cambia nuovamente tutto al Tour de F ... msn.com scrive