Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Healy mostruoso van der Poel leader a fatica

Le pagelle della sesta tappa del Tour de France 2025 sono un mix di emozioni e sorprese. Ben Healy si prende il voto massimo con una performance straordinaria, dimostrando cuore e talento. Van der Poel, nonostante le fatiche, si conferma leader indiscusso, mentre Healy regala uno spettacolo da applausi. Ecco i dettagli di una giornata ricca di tensione e grandi imprese lungo le strade francesi.

PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Ben Healy, voto 10: che prova di forza da parte dell’irlandese. Molto probabilmente la giornata migliore della sua carriera, sicuramente la più felice, visto il successo al Tour. Aveva già vinto anche al Giro d’Italia, è un uomo davvero di gran qualità che la EF Education – EasyPost deve trattenere tra le proprie fila. Attacca praticamente sin dal via, poi a 40 chilometri dall’arrivo saluta la compagnia, dominando in lungo e in largo. Quinn Simmons, voto 8: il primo a dare il via agli attacchi, proprio con Healy. L’irlandese è stato semplicemente più forte, ma il campione statunitense ha dimostrato una super gamba, con il secondo posto finale. 🔗 Leggi su Oasport.it