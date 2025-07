Addio a Matteo Ravizzotti ex calciatore e sportivo e di 48 anni

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Matteo Ravizzotti, ex calciatore e appassionato sportivo novarese. A soli 48 anni, il suo entusiasmo e il suo spirito competitivo hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità. Tanti messaggi di cordoglio e affetto testimoniano il profondo rispetto e l'amore che tutti provavano per lui. La sua passione per il calcio e la corsa resteranno un esempio ispirante per tutti noi.

Tanti messaggi di cordoglio e di affetto. Si è spento a 48 anni Matteo Ravizzotti, sportivo novarese molto conosciuto in città e in provincia. Ex calciatore, aveva indossato i colori del Casalino (suo paese natale), Barengo e Sanmartinese-Union Novara. Sua anche la passione per la corsa con i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

