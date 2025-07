Zelensky | la tregua non arriverà a breve

Nel cuore di Roma, Zelensky sottolinea con fermezza che la tregua non arriverà a breve, ribadendo l'importanza del sostegno internazionale. Ringraziando l’Italia e Giorgia Meloni per il ruolo di leadership nella ricostruzione dell’Ucraina, evidenzia come l’unione delle nazioni sia fondamentale per rafforzare il futuro del Paese. La priorità resta la difesa aerea e i droni, strumenti decisivi contro le mire della Russia. La sfida è ancora lunga, ma la solidarietà internazionale fa la differenza.

19.17 "Sono grato a Giorgia Meloni e all'Italia per la leadership nel sostenere l'Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina". Così il presidente ucraino Zelensky su X durante la due giorni a Roma sulla ricostruzione."Insieme stiamo rafforzando il futuro dell'Ucraina. La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni",perché "la Russia desidera ancora andare avanti con la guerra". Meloni "sta facendo un buon lavoro",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: zelensky - tregua - arriverà - breve

Zelensky ci sta: colloqui anche senza tregua - Il presidente ucraino Zelensky è determinato a proseguire i colloqui, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, e si prepara a incontrare Putin in Turchia.

Netanyahu ottimista sulla tregua con Hamas Da Washington il primo ministro israeliano Netanyahu parla di buone probabilità di raggiungere il cessate il fuoco con Hamas. Un ottimismo che non trova riscontri nella realtà quotidiana della Striscia di Gaza. La c Vai su Facebook

Zelensky: Pronto a lavorare con Trump per la pace”. L'accordo sui minerali verso la firma - Media: Trump vuole annunciare l'accordo sui minerali questa sera al Congresso; Guerra Ucraina, Trump: Spero accordo Mosca-Kiev in settimana. Scaduta la tregua; Mosca: Kiev rifiuta la tregua e ci minaccia. Se attacca la parata, non arriva al 10 maggio.