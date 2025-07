Cosa mi hanno diagnosticato Perché Simone Cristicchi ha annullato il concerto

Simone Cristicchi, rinomato cantautore italiano e volto di spicco della scena musicale nazionale, ha annunciato una diagnosi che lo costringe a fermarsi. La notizia ha suscitato grande dispiacere tra i fan, poiché il suo attesissimo concerto al Forte di Bard, previsto per il 12 luglio nell'ambito di “Aosta Classica”, è stato cancellato. Ma cosa gli è stato diagnosticato?

Simone Cristicchi è costretto a fermarsi. Il cantautore romano, da anni punto di riferimento della scena musicale italiana e autore di brani che hanno segnato l’immaginario collettivo, non salirà sul palco del Forte di Bard, dove il 12 luglio era atteso per uno degli appuntamenti più sentiti del cartellone estivo di “Aosta Classica”. La notizia della cancellazione è arrivata attraverso un annuncio ufficiale sui social dell’artista, che ha condiviso con il pubblico il motivo dell’assenza. Con parole cariche di dispiacere, Cristicchi ha rivelato: “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell’ambito della rassegna Aosta Classica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Simone Cristicchi sta male e ferma il tour: ecco cos’è la paralisi di Bell - Simone Cristicchi si ferma improvvisamente, costretto a cancellare il suo concerto in Valle d’Aosta a causa di una paralisi di Bell, una condizione che colpisce improvvisamente il volto.

