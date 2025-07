Terni furto sventato alla farmacia | Intervento con prontezza attenzione e senso di comunità

Un episodio che dimostra come l’attenzione e la collaborazione possano fare la differenza: a Terni, il tentativo di furto alla farmacia Betti è stato sventato grazie alla prontezza del proprietario. La vicenda, raccontata da Am Terni Television e condivisa sulla pagina Comunità Cardeto, evidenzia il valore della comunità unita e vigile. Un esempio positivo di come solidarietà e attenzione reciproca rafforzino il tessuto sociale locale, dimostrando che insieme si può fare molto per la sicurezza di tutti.

Un tentativo di furto andato a vuoto, grazie alla prontezza del titolare della farmacia Betti. A raccontare ciò che è accaduto la pagina di Am Terni Television ed un successivo messaggio postato dall’attività sul gruppo facebook Comunità Cardeto, molto attivo per le iniziative proposte e la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - furto - farmacia - prontezza

Doppio furto nel centro di Terni, rubano soldi e un tablet: coppia finisce in manette - Un doppio furto scuote il cuore di Terni: ladri in azione nel centro storico, portando via soldi e un tablet.

Terni, rapina a mano armata in farmacia - Il Messaggero - Un bandito armato di pistola ha rapinato la farmacia Aita vicino alla stazione ferroviaria di Terni. Si legge su ilmessaggero.it

Terni, spaccate ai negozi e furti la polizia ferma un uomo - Il Messaggero - TERNI Secondo la polizia potrebbe essere lui l'autore dei numerosi colpi messi a segno in questi giorni ai danni dei negozianti del centro. Lo riporta ilmessaggero.it