Inventò il futuro morì solo e dimenticato | la vera storia di Nikola Tesla vi spezzerà il cuore

vera storia di Nikola Tesla, un eroe dimenticato che ha plasmato il nostro presente. Scopri come il suo genio rivoluzionario e le sue sfide personali ci ispirano ancora oggi, rompendo i confini tra passato e futuro. Un viaggio emozionante nel cuore di uno dei più grandi inventori di tutti i tempi.

Ricorre oggi 10 luglio il 169esimo anniversario della nascita di Nikola Tesla, una mente visionaria che con le sue invenzioni ha illuminato il mondo, e sfidato i limiti della scienza. Genio eccentrico, inventore prolifico e sognatore incompreso, Tesla è stato precursore di tecnologie che ancora oggi sembrano futuristiche; eppure la sua vita fu segnata da difficoltà, rivalità e un’ostinazione che lo portò a morire in povertà. Raccontiamo qui la sua storia. Nato il 10 luglio 1856 a Smiljan, in Croazia (all’epoca parte dell’Impero Austro-Ungarico), Nikola Tesla crebbe in una famiglia serba ortodossa; fin da bambino mostrò una curiosità insaziabile e un’ immaginazione prodigiosa, capace di visualizzare complessi macchinari nella sua mente. 🔗 Leggi su Cultweb.it