Dimmi La Verità | Mario Gatto | Ecco come annullare le multe degli autovelox

Se hai ricevuto una multa dagli autovelox e ti chiedi se sia legittima, non perdere questa occasione: Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori, nel suo #DimmiLaVerità del 10 luglio 2025, svela come riconoscere le irregolarità e annullare le multe ingiuste. Scopri i passi da seguire per tutelare i tuoi diritti e risparmiare tempo e denaro. Continua a leggere e diventa protagonista della tua difesa legale!

Ecco #DimmiLaVerità del 10 luglio 2025. Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori, ci spiega che le multe degli autovelox sono tutte illegittime e, di conseguenza, come farle annullare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Mario Gatto: «Ecco come annullare le multe degli autovelox»

Dimmi - Mario Gatto: «Ecco come annullare le multe degli autovelox»; VIDEO. Autovelox ecco perchè annullato il verbale. Pronto l'appello. Intervista al dott. Gatto

