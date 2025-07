Revolut nel mirino dell’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette

Revolut, la nota piattaforma fintech, si trova ora sotto la lente dell’Antitrust italiano, accusata di pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha avviato un’istruttoria contro le sue filiali, sollevando dubbi su messaggi ingannevoli e una gestione troppo aggressiva dei conti bancari. In un mondo dove le soluzioni digitali avanzano a ritmo sostenuto, la sfida è garantire trasparenza e correttezza per tutelare i consumatori e mantenere la fiducia nel settore.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha aperto un’istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab, sollevando accuse di messaggi ingannevoli sui servizi di investimento e di gestione aggressiva dei conti bancari. L’azione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le grandi piattaforme fintech, che, pur proponendosi come soluzioni digitali innovative, potrebbero in alcuni casi adottare comportamenti poco trasparenti nei confronti degli utenti. Informazioni fuorvianti e poca chiarezza sui costi reali. Secondo l’Antitrust, Revolut avrebbe pubblicizzato la possibilità di investire in azioni con zero commissioni, senza però informare adeguatamente i clienti su costi aggiuntivi e limiti associati a questa offerta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

