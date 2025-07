L' influencer iraniana che aiuta i connazionali dall' Italia

Scopri come un'influencer iraniana, con una storia ispiratrice e oltre 500mila follower su Instagram, sta trasformando il suo percorso di studi in un potente strumento di supporto per giovani iraniani desiderosi di intraprendere un'esperienza all'estero. Arrivata in Italia con una borsa di studio, laureata a Torino in biotecnologie, ora condivide la sua esperienza per aprire nuove possibilità a chi sogna di studiare fuori dai confini. Un vero esempio di determinazione e generosità.

È venuta in Italia con una borsa di studio, E si è laureata a Torino in biotecnologie. Poi ha deciso di condividere sui social media il suo percorso per aiutare altri giovani iraniani a studiare all'estero. Il suo profilo Instagram è oggi conta oltre 500mila follower. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'influencer iraniana che aiuta i connazionali dall'Italia

