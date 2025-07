Valditara | Chi boicotta l’orale della Maturità verrà bocciato

Il caso dei due studenti veneti che hanno scelto di non sostenere l’orale della Maturità ha acceso un vivace dibattito sul futuro dell’esame di Stato. Intervistato da Rai News 24, il ministro Giuseppe Valditara ha promesso azioni decise, affermando che comportamenti simili non saranno più tollerati. Il governo sta già valutando una riforma per garantire il rispetto delle regole e il valore dell’esame. Un ragazzo che decide di non partecipare...

Intervistato da Rai News 24, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali alla Maturità, affermando che «comportamenti di questo tipo non saranno più possibili» e che il governo sta pensando a una riforma dell’esame di Stato, per evitare in futuro altri episodi di questo tipo. «Un ragazzo che non si presenta all’orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti non perché non è preparato, cosa che quello può capitare, ma perché vuole ‘non collaborare’ o ‘boicottare’ l’esame», ha spiegato Valditara, « dovrà ripetere l’anno ». 🔗 Leggi su Lettera43.it