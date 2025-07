Osimhen il Galatasaray e le garanzie bancarie | cosa sta succedendo

L’affare Victor Osimhen tra Napoli e Galatasaray sembra aver subito un’improvvisa battuta d’arresto, dopo aver dato segnali di una possibile conclusione positiva. Dopo l’entusiasmo e le prime trattative accelerate, ora si registra un rallentamento dovuto a questioni legate alle garanzie bancarie e alle richieste del club turco. Cosa sta davvero succedendo? Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo.

Rallentamenti nell'operazione Victor Osimhen al Galatasaray: ecco che cosa sta succedendo tra il club turco e quello azzurro Dopo un'accelerata, arriva la brusca frenata che rallenta l'operazione per una delle cessioni più importanti dell'estate. Victor Osimhen sembrava ad un passo dal Galatasaray. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio aveva persino pubblicato una storia sui social in divisa giallorossa, mentre intonava uno dei cori del club di Istanbul. Alcuni emissari, vicepresidente e intermediario George Gardi, hanno avuto colloqui diretti con la società partenopea.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen Galatasaray: trattativa bloccata, cosa sta succedendo e i motivi dietro allo stop! E la Juventus… Ultimissime novità - Qual è ora la posizione della Juventus per l'attaccante Colpo di scena nel futuro di Victor Osimhen.

SKY - Osimhen-Galatasaray, il Napoli apre alla rateizzazione. Le ultimissime - La redazione di Sky, nel corso del consueto focus sulla Serie A in onda su Sky Sport 24, riferisce le ultimissime su qu ...