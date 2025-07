Fedez vende villa Matilda sul Lago di Como | ufficiale ecco a chi

Dopo settimane di voci, la notizia è finalmente ufficiale: Fedez ha venduto la sua esclusiva villa Matilda sul Lago di Como. La conferma arriva da fonti affidabili e apre un nuovo capitolo per il celebre rapper e imprenditore. Ma a chi andrà questa splendida residenza che incanta con il suo fascino senza tempo? La risposta, ora, è nelle mani del mercato immobiliare di lusso.

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Fedez ha venduto la sua residenza sul Lago di Como. Lo riferisce il quotidiano La Provincia, citando una nota congiunta dell’agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e della società FLV Immobiliare, controllata dalla holding. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Fedez sul Lago di Como, ritorno nella villa di Pognano Lario per un omaggio speciale - intensa emozione e affetto, unendo passato e presente in un luogo che racchiude ricordi preziosi. Fedez, con la sua famiglia, sceglie ancora una volta il Lago di Como come scenario di momenti speciali, dimostrando che il legame con questa splendida location rimane forte e indelebile.

