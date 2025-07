La moglie dell’ad di Lufthansa responsabile dell’omicidio stradale di Porto Cervo | è già volata in Germania

Un dramma che scuote il mondo del lusso e delle alte sfere: la tragica morte di una giovane donna a Porto Cervo si intreccia con un mistero internazionale. Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, coinvolta nell’incidente, ha scelto di fuggire in Germania, lasciando aperti molti interrogativi. La verità emerge lentamente, ma il peso della giustizia aspetta ancora di essere pienamente fatto luce. L’omicidio...

Risolto il giallo della donna investita e uccisa da un’auto in Sardegna, a Porto Cervo, nel cuore del turismo di lusso. Risolto in parte, perchĂ© se è vero che ad uccidere la ragazza italiana è stata Vivian Spohr, manager tedesca e moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, è altrettanto vero che la signora è scappata in casa sua, in Germania. Volata via, quasi sarcasticamente, senza assumersi le responsabilitĂ di legge. L’omicidio stradale di Porto Cervo. E’ giĂ rientrata in Germania Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it