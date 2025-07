Sommer Inter il Galatasaray ci ripensa | si guarda in casa Milan svelato l’obiettivo

Il futuro di Yann Sommer all’Inter si fa sempre più incerto: il portiere svizzero, inizialmente nel mirino del Galatasaray, potrebbe rimanere in Italia. La trattativa con i turchi è ora in stand-by, mentre la società nerazzurra si guarda intorno, valutando nuove strategie e obiettivi. Con questa svolta, il club milanese potrebbe decidere di blindare l’estremo difensore o puntare su altre soluzioni... Resta da capire quale strada verrà scelta.

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro del portiere dell’ Inter, Yann Sommer, è stato recentemente messo in discussione, con il Galatasaray che sembrava interessato a portarlo in Turchia. Tuttavia, secondo quanto riportato da TMW, il club turco ha deciso di esplorare altre opzioni, mettendo in stand-by la trattativa per l’estremo difensore svizzero. A sorpresa, il Galatasaray ha iniziato a sondare anche Mike Maignan, portiere del Milan, come alternativa a Sommer. Tuttavia, nonostante l’interesse, al momento Maignan non sembra essere incline a lasciare i rossoneri, e i contatti con il club turco non stanno proseguendo. 🔗 Leggi su Internews24.com