Blitz interforze in città controllati veicoli e persone | trovati oltre 3 grammi di droga

Un’azione decisiva delle forze dell’ordine ha portato a un importante blitz interforze nel cuore della città, con oltre 224 persone e veicoli controllati e più di 3 grammi di droga sequestrati. Questo intervento, parte di una strategia coordinata per garantire sicurezza e legalità, testimonia l’impegno continuo delle autorità locali nel mantenere ordine e tranquillità nelle zone più sensibili. La lotta al crimine non si ferma qui.

Ancora controlli interforze sul territorio. In ottemperanza a quanto stabilito tra le forze dell’ordine ed agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura, nel pomeriggio di mercoledì 9 è stato messo in campo un intervento straordinario congiunto nelle zone di viale Cavour, piazzale della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it