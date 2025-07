In Germania Marc Marquez predica calma Bagnaia cerca l' assetto

In un Sachsenring infuocato, Marquez predica calma mentre Bagnaia si concentra sull'assetto ideale. Assente Bastianini per un'improvvisa appendicite, ma Alex Marquez è comunque al via, pronto a sfidare i rivali. La MotoGP, ormai protagonista europea, promette emozioni forti su un circuito unico e affascinante, dove ogni curva potrebbe fare la differenza tra vittoria e delusione. Prepariamoci a un emozionante capitolo di questa stagione intensa e ricca di sorprese.

Assente Bastianini per appendicite, al via regolarmente Alex Marquez. SACHSENRING (GERMANIA) - La MotoGp prosegue la sua permanenza in Europa e vola in Germania per l'undicesimo appuntamento stagionale. Si correrà sul tortuoso circuito del Sachsenring. Pista atipica, dal chilometraggio ridotto (3.67.

