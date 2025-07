Maturità Valditara | Chi boicotta l' orale sarà bocciato vale per chi non si presenta o per chi decide di non rispondere Pronta la riforma

La riforma della Maturità firmata Valditara mette fine alla possibilità di fare scena muta durante l’orale, rispondendo alle recenti proteste in Veneto. Chi decide di non presentarsi o di non rispondere sarà bocciato, rafforzando il valore dell’esame come momento di reale valutazione. Una svolta che punta a garantire serietà e impegno per i giovani studenti italiani.

Non sarà più possibile fare scena muta all'esame di Maturità come forma di protesta: dopo i casi avvenuti in Veneto - due studenti si sono rifiutati di sostenere l'esame.

