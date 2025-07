Assegnazione provvisoria docenti 2025 26 | con quale ordine si valutano le PRECEDENZE

Se sei un docente in attesa di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26, sapere come vengono valutate le precedenze è fondamentale. In base alle normative vigenti, le precedenze vengono considerate nell'ordine in cui sono inserite nel contratto. Ma qual è la posizione riservata all'assistenza di un familiare con Legge 104/92? Scopriamolo insieme, perché conoscere l'ordine di priorità può fare la differenza nella tua mobilità.

Le precedenze previste per l'assegnazione provvisoria vengono valutate nell'ordine con cui sono inserite nel contratto. Quale ordine è previsto per assistenza ad un familiare con Legge 10492? L'articolo Assegnazione provvisoria docenti 202526: con quale ordine si valutano le PRECEDENZE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ordine - assegnazione - provvisoria - precedenze

Programma Gol: Tommasetti interroga De Luca su anomalie su assegnazione dei corsi e ordine dei pagamenti - Il programma GOL in Regione Campania, finanziato con fondi PNRR, solleva numerosi dubbi e criticità che richiedono un’attenta analisi.

Assegnazione provvisoria comune di titolarità Pervengono alcuni quesiti relativi alla possibilità di presentate la domanda di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità. Chiariamo innanzitutto che non si può presentare all’interno del comune di titolarità, Vai su Facebook

Assegnazione provvisoria docenti 2025/26: con quale ordine si valutano le PRECEDENZE; Mobilità 2025/2026: cosa c’è da sapere sulle precedenze? Risponde l’esperto; Mobilità docenti 2025: dalle deroghe alle precedenze. Le risposte alle vostre domande.

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: ordine movimenti, precedenze e ... - Alla luce della proroga del CCNI 2019/22 e delle relative precisazioni espresse da MIM e OO. Secondo orizzontescuola.it

Assegnazione provvisoria, come funzionano le precedenze - Ecco come funzionano le precedenze per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria 2019, alla luce del contratto triennale 2019/2021. Da tecnicadellascuola.it