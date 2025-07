Fiumicino bagno chimico e materiale edile sui parcheggi per disabili

Fiumicino, 10 luglio 2025 – Il presidente della Leg.Arco, Armando Fortini, denuncia “l’occupazione impropria di due parcheggi riservati ai disabili in Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa a Fiumicino da parte di un bagno chimico, una cisterna d’acqua e materiali edili per lavori pubblici”. Fortini sottolinea “la mancanza di attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità che devono accedere agli uffici comunali. Non potevo credere a quello che stavo vedendo – così esordisce il presidente della Leg.Arco Armando Fortini, storic a Associazione che da 32 anni attraverso lo Sportello per i Diritti delle Persone Disabil i si occupa dell’assistenza alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

