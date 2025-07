Tumore della prostata ecco la rimborsabilità di enzalutamide

Il tumore alla prostata, una delle patologie più diffuse tra gli uomini, ora ha un nuovo alleato grazie all’AIFA che ha riconosciuto la rimborsabilità di enzalutamide. Questo farmaco di ultima generazione rappresenta una svolta significativa nel trattamento, offrendo speranza e nuovi orizzonti per milioni di pazienti. Scopriamo insieme come questa novità potrebbe cambiare il volto della cura e migliorare la qualità di vita degli uomini colpiti.

Milano, 10 lug. (askanews) - La cura per il tumore alla prostata ha un nuovo alleato. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha riconosciuto la rimborsabilità per enzalutamide, farmaco anti-androgeno di nuova generazione che agisce sulle cellule tumorali del carcinoma prostatico. Una svolta per una delle patologie più diffuse tra gli uomini adulti. Abbiamo parlato con Pierluigi Bove, Professore Associato di Urologia, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università degli Studi di Roma Tor Vergata: "Il tumore della prostata è il primo tumore del sesso maschile. Questo vuol dire che per incidenza e prevalenza di malattia rappresenta la forma tumorale più frequente nel sesso maschile.

