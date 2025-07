Djokovic non si è allenato | suona l’allarme in vista della semifinale con Sinner

Djokovic non si è allenato oggi, sollevando un forte interrogativo in vista della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Le sue condizioni, già spesso al limite, preoccupano tifosi e addetti ai lavori: un eventuale forfait potrebbe regalare la finale all'italiano, che sogna di scrivere una pagina storica nel torneo. Meno di 24 ore all’incontro decisivo: cosa succederà? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Novak Djokovic quest’oggi non si è allenato. Non è una novità considerando le sue condizioni non sempre impeccabili ma l’allarme suona in quanto domani è in programma la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Andiamo a vedere le ultime su come sta a meno di 24h da questo cruciale incontro, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Un eventuale forfait, qualificherebbe di diritto l’altoatesino alla finale. Djokovic non si allena, scatta l’allarme per domani. “Allarme per le condizioni di Novak Djokovic. Il serbo, sette volte vincitore di Wimbledon, non si è allenato ad Aorangi il giorno prima della semifinale dello slam londinese contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic non si è allenato: suona l’allarme in vista della semifinale con Sinner

In questa notizia si parla di: djokovic - allarme - allenato - suona

Allarme Sinner, Djokovic lo mette nei guai - Novak Djokovic è tornato e ha riacceso la sfida per il titolo di numero 1 del mondo, mettendo Jannik Sinner sotto pressione.

Djokovic non si è allenato: suona l’allarme in vista della semifinale con Sinner; Australian Open, allarme Djokovic: salta l’allenamento. Ivanisevic esalta Sinner ma scommette su Nole; Novak Djokovic suona l’allarme dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz.

Allarme Djokovic, non si allena alla vigilia della semifinale con Sinner. Le condizioni di Nole - Il serbo aveva accusato un problema fisico ieri durante i quarti di finale contro Cobolli: oggi ha cancellato l'allanemento previsto ... Secondo gazzetta.it

Sinner, allarme Djokovic: non si allena in vista della semifinale di Wimbledon, cosa succede - A 24 ore dalla semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner il serbo non si è presentato all'allenamento all'orario in cui aveva prenotato il campo ... Segnala msn.com