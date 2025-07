Energia Piano Industriale al 2030 di Agsm Aim prevede 1,1 mld di investimenti per la transizione

Il futuro dell'energia si costruisce oggi, e il Piano Industriale 2025-2030 di Agsm Aim ne è la prova concreta. Con oltre 11 miliardi di euro di investimenti, il gruppo si impegna a guidare la transizione energetica, rafforzando la sua leadership nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. Grazie a questa strategia ambiziosa, Agsm Aim si prepara a plasmare un domani più sostenibile e innovativo per tutta l’Italia.

Grazie a oltre 1,1 miliardi di euro di investimenti Agsm Aim potrà accelerare la transizione energetica consolidando la propria posizione nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. E' questo il cuore del Piano Industriale 2025-2030 del Gruppo, presentato dal Presidente Federico Testa e dal Consigliere Delegato Alessandro Russo presso la propria sede a Verona.

Agsm Aim presenta il piano industriale 2025-2030: previsti investimenti per oltre un miliardo di euro - agrisce il contesto strategico di un mercato in costante evoluzione, puntando su innovazione, sostenibilità e crescita duratura.

