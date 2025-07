Orlandini Comitato Familiari | Lega del Filo d’Oro nostra compagna di viaggio

Quando il cammino di una famiglia si incrocia con la Lega del Filo d’Oro, nasce una collaborazione che trasforma le sfide in speranza. Orlandini, rappresentante del Comitato Familiari, racconta come questa collaborazione sia diventata un punto di riferimento fondamentale, offrendo risposte concrete e supporto empatico. È un viaggio di solidarietà e crescita condivisa, che dimostra come l’unione possa fare davvero la differenza. La loro esperienza ci ricorda che nessuno è solo in questa battaglia.

(Adnkronos) – “Siamo entrati in contatto con la Lega del Filo d’Oro in modo casuale, quando nostra figlia aveva poco più di tre anni. Fin dal primo momento, la Fondazione è stata in grado di dare risposte concrete alle esigenze e ai bisogni di nostra figlia, ma anche ai nostri, come famiglia. È diventata la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orlandini (Comitato Familiari): “Lega del Filo d’Oro nostra compagna di viaggio”

